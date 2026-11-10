Aozora Bank Aktie

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WKN DE: A3DAN3 / ISIN: US0374001081

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Aozora Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aozora Bank öffnet am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,077 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,44 Prozent verringert. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 180,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 55,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 406,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,327 USD aus. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 693,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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