Ausblick: Aozora Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aozora Bank öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,065 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Aozora Bank 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 146,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 58,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aozora Bank 357,9 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,275 USD je Aktie, gegenüber 0,250 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 605,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at