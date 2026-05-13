Aozora Bank Aktie

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WKN DE: A3DAN3 / ISIN: US0374001081

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Aozora Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aozora Bank wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Aozora Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Aozora Bank nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 147,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 59,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 365,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,266 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 579,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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