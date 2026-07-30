Aozora Bank Aktie
WKN DE: A3DAN3 / ISIN: US0374001081
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Aozora Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aozora Bank wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,072 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 153,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 58,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 372,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,306 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 659,4 Millionen USD, gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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