Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AP Moeller - Maersk A-S (A) wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,63 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 530,84 DKK erwirtschaftet worden.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 79,42 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 94,42 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,59 DKK, gegenüber 1183,66 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 330,72 Milliarden DKK im Vergleich zu 357,01 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at