Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (A) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (A) gibt am 09.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2053,57 DKK je Aktie gegenüber 404,66 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 116,87 Milliarden DKK aus – eine Steigerung von 69,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AP Moeller - Maersk A-S (A) einen Umsatz von 69,01 Milliarden DKK eingefahren.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6130,29 DKK je Aktie, gegenüber 889,02 DKK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 400,66 Milliarden DKK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 243,65 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at