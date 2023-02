Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AP Moeller - Maersk A-S (A) wird am 08.02.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen, dass AP Moeller - Maersk A-S (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2050,67 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2110,03 DKK je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 136,03 Milliarden DKK - das würde einem Zuwachs von 12,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 120,52 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11072,51 DKK, gegenüber 6128,22 DKK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 577,73 Milliarden DKK im Vergleich zu 402,38 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at