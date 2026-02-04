Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (A) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 81,19 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 921,82 DKK je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 20,12 Prozent auf 81,52 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,05 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1216,63 DKK, gegenüber 2671,20 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 340,37 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 382,55 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at