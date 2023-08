Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AP Moeller - Maersk A-S (A) präsentiert am 04.08.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 276,51 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AP Moeller - Maersk A-S (A) 2899,92 DKK je Aktie erwirtschaftet.

AP Moeller - Maersk A-S (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,52 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 44,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,06 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1254,34 DKK je Aktie, gegenüber 9444,58 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 360,33 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 565,72 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at