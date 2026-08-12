A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie
WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AP Moeller - Maersk A-S (B) wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 28,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 253,31 DKK je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 14,07 Milliarden USD für AP Moeller - Maersk A-S (B), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 86,44 Milliarden DKK erzielt wurde.
Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 129,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1183,66 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 55,97 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 357,01 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|
12.08.26
|Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.06.26
|Maersk wird optimistischer für 2026 - Aktie dreht ins Minus (dpa-AFX)
|
30.06.26
|ROUNDUP 2/Starke Nachfrage nach Container: Moller-Maersk hebt Gewinnziel an (dpa-AFX)
|
30.06.26
|ROUNDUP/Starke Nachfrage nach Container: Moller-Maersk hebt Gewinnziel an (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Maersk-Aktie tiefer: Maersk verdient deutlich weniger - Iran-Konflikt wirkt nur begrenzt belastend (dpa-AFX)
|
06.05.26
|Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|2 335,00
|3,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.