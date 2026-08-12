A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

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WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AP Moeller - Maersk A-S (B) wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 28,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 253,31 DKK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 14,07 Milliarden USD für AP Moeller - Maersk A-S (B), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 86,44 Milliarden DKK erzielt wurde.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 129,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1183,66 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 55,97 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 357,01 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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