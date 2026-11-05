A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie
WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AP Moeller - Maersk A-S (B) wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 245,64 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AP Moeller - Maersk A-S (B) 440,67 DKK je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 14 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 18,25 Milliarden USD, was einem Umsatz von 90,73 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 516,23 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1183,66 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 64,08 Milliarden USD, gegenüber 357,01 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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