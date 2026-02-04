Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (B) präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,87 USD. Im Vorjahresquartal waren 921,82 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 12,86 Milliarden USD, was einem Umsatz von 102,05 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 191,39 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2671,20 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 53,53 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 382,55 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at