Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (B) lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AP Moeller - Maersk A-S (B) 530,84 DKK je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 12,48 Milliarden USD, was einem Umsatz von 94,42 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,32 USD je Aktie, gegenüber 1183,66 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 52,00 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 357,01 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at