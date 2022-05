Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt Quartalsergebnis vor

AP Moeller - Maersk A-S (B) wird am 04.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 352,37 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 139,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,98 Milliarden USD – ein Plus von 52,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AP Moeller - Maersk A-S (B) 12,44 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1152,54 USD, gegenüber 941,00 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 71,02 Milliarden USD im Vergleich zu 61,79 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at