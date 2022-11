Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (B) wird am 02.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 434,25 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 51,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 287,00 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AP Moeller - Maersk A-S (B) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 21,57 Milliarden USD im Vergleich zu 16,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1600,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 941,00 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 81,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 61,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at