Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AP Moeller - Maersk A-S Un äußert sich am 04.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,204 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AP Moeller - Maersk A-S Un noch 1,97 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AP Moeller - Maersk A-S Un in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 39,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 13,09 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 21,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,926 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,81 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 53,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 81,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at