Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AP Moeller - Maersk A-S Un stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,064 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,29 Prozent auf 12,86 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,957 USD je Aktie, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 53,52 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 55,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at