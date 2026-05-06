Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S Un wird sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,015 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AP Moeller - Maersk A-S Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

AP Moeller - Maersk A-S Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,48 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,019 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,900 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 52,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 54,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at