AP Aktie
WKN DE: A1WY62 / ISIN: TH0308010Y16
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: AP (Thailand) Pcl Foreign Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AP (Thailand) Pcl Foreign Registered lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,370 THB je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AP (Thailand) Pcl Foreign Registered ein EPS von 0,460 THB je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,03 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,95 Milliarden THB umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 THB, gegenüber 1,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 36,36 Milliarden THB geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,99 Milliarden THB erwirtschaftet wurden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
