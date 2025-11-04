Ausblick: APA legt Quartalsergebnis vor

APA präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 25 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,793 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,600 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,66 Prozent auf 2,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte APA noch 2,53 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD aus. Im Vorjahr waren 2,27 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 8,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at