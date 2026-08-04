APA Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QQVE / ISIN: US03743Q1085
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: APA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
APA präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
24 Analysten schätzen im Schnitt, dass APA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,67 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,64 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,99 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,85 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,92 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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