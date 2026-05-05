APA Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QQVE / ISIN: US03743Q1085
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: APA präsentiert Quartalsergebnisse
APA präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
26 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,11 USD aus. Im letzten Jahr hatte APA einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Minus von 19,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,47 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,99 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,79 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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