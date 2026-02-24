Ausblick: APA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

APA wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,644 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte APA ein EPS von 0,960 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 34,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,71 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei APA für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,76 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,27 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 7,90 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 9,74 Milliarden USD waren.

