Ausblick: Apartment Investment Management stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Apartment Investment Management präsentiert in der am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,004 USD aus. Im letzten Jahr hatte Apartment Investment Management einen Verlust von -0,130 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Apartment Investment Management nach der Prognose von 1 Analyst 206,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 410,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,019 USD aus. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 827,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 169,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at