Apeejay Surrendra Park Hotels Aktie
WKN DE: A41X9G / ISIN: INE988S01028
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13.11.2026 07:01:06
Ausblick: Apeejay Surrendra Park Hotels informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Apeejay Surrendra Park Hotels lädt am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,900 INR. Dies würde einem Zuwachs von 18,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Apeejay Surrendra Park Hotels 0,760 INR je Aktie vermeldete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,81 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,40 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,08 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,05 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 7,07 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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