Ausblick: Apeejay Surrendra Park Hotels präsentiert Quartalsergebnisse

Apeejay Surrendra Park Hotels präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,60 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,77 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,98 Milliarden INR aus.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,75 INR je Aktie, gegenüber 3,92 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 7,36 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 6,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at