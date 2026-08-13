Apeejay Surrendra Park Hotels Aktie
WKN DE: A41X9G / ISIN: INE988S01028
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Apeejay Surrendra Park Hotels veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Apeejay Surrendra Park Hotels äußert sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Apeejay Surrendra Park Hotels im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,800 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,630 INR je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,67 Milliarden INR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,83 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 3,08 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,10 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,07 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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