Ausblick: Apellis Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Apellis Pharmaceuticals wird am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,374 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 199,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,261 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,600 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 781,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at