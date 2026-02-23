Apellis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2JAAW / ISIN: US03753U1060
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Apellis Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Apellis Pharmaceuticals wird am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,374 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 199,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,261 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,600 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 781,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apellis Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Apellis Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Apellis Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Apellis Pharmaceuticals Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Apellis Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|18,55
|-1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.