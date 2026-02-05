Ausblick: Aperam informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aperam äußert sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,045 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Aperam soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,20 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,16 Milliarden EUR, gegenüber 6,26 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at