Ausblick: Aperam legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aperam stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aperam für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,053 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Aperam 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,67 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aperam 1,57 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,152 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 7,24 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at