Ausblick: Aperam präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aperam öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,118 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,250 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,25 Prozent auf 1,82 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD im Vergleich zu 0,150 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 7,92 Milliarden USD, gegenüber 6,86 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at