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WKN DE: A1H5PL / ISIN: US03754H1041

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Aperam stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aperam lädt am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aperam im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,413 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,330 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,32 Prozent auf 1,77 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,150 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,34 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,86 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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