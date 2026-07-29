Ausblick: Aperam stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aperam wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,645 USD je Aktie gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 9,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,51 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,84 Milliarden USD, gegenüber 6,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at