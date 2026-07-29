Ausblick: Aperam veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aperam lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,565 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aperam 0,250 EUR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,79 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,21 EUR im Vergleich zu 0,130 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,81 Milliarden EUR, gegenüber 6,08 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at