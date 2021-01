Ausblick: Aphria veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aphria lässt sich am 14.01.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aphria die Bilanz zum am 30.11.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 153,6 Millionen CAD – ein Plus von 27,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aphria 120,6 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,088 CAD im Vergleich zu -0,330 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 676,3 Millionen CAD, gegenüber 543,3 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at