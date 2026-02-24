Ausblick: APi Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

APi Group lässt sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird APi Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,413 USD je Aktie gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,09 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,45 USD im Vergleich zu -0,560 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,89 Milliarden USD, gegenüber 7,02 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

