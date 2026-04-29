Ausblick: APi Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

APi Group wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,305 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 335,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,92 Milliarden USD gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie, gegenüber -0,690 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 8,52 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at