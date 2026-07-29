Ausblick: APi Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

APi Group wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,434 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte APi Group 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,99 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei APi Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,20 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD aus. Im Vorjahr waren -0,690 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 8,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at