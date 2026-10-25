APL Apollo Tubes Aktie
WKN DE: A2QK9Z / ISIN: INE702C01027
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: APL Apollo Tubes präsentiert Quartalsergebnisse
APL Apollo Tubes wird am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 13,06 INR aus. Im letzten Jahr hatte APL Apollo Tubes einen Gewinn von 10,86 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 38,58 Prozent auf 72,15 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 53,17 INR je Aktie, gegenüber 43,34 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 273,02 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 230,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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