Ausblick: APL Apollo Tubes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

APL Apollo Tubes lädt am 01.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 9,68 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,55 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll APL Apollo Tubes im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 51,93 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,45 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 53,18 INR im Vergleich zu 43,34 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 266,28 Milliarden INR, gegenüber 230,79 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at