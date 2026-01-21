Ausblick: APL Apollo Tubes zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

APL Apollo Tubes wird sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,48 INR gegenüber 7,82 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll APL Apollo Tubes im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 55,50 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2,17 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,38 INR, während im vorherigen Jahr noch 27,28 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 226,90 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 206,63 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at