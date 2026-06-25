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WKN: 867209 / ISIN: US0375981091

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25.06.2026 07:01:06

Ausblick: Apogee Enterprises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Apogee Enterprises veröffentlicht am 26.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,447 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 333,8 Millionen USD gegenüber 346,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,69 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,52 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,41 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,40 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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