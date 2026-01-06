Apogee Enterprises Aktie
Ausblick: Apogee Enterprises verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Apogee Enterprises wird am 07.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 354,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 341,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,89 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahr.
