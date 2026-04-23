Ausblick: Apogee Enterprises verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Apogee Enterprises wird am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 28.02.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,877 USD aus. Im letzten Jahr hatte Apogee Enterprises einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Apogee Enterprises in dem im Februar abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 335,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 345,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,44 USD im Vergleich zu 3,89 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,39 Milliarden USD, gegenüber 1,36 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at