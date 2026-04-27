Ausblick: Apollo Commercial Real Estate Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Apollo Commercial Real Estate Finance stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,273 USD. Dies würde einem Zuwachs von 70,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Apollo Commercial Real Estate Finance 0,160 USD je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 77,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 55,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,895 USD, gegenüber 0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 271,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 710,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at