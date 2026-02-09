Apollo Commercial Real Estate Finance Aktie

Apollo Commercial Real Estate Finance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YA4B / ISIN: US03762U1051

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Apollo Commercial Real Estate Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Apollo Commercial Real Estate Finance stellt am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,238 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Apollo Commercial Real Estate Finance noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 64,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 69,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 195,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,978 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,970 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 271,2 Millionen USD, gegenüber 701,5 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

Analysen zu Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

Aktien in diesem Artikel

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 9,07 -0,66%

