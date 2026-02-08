Apollo Global Management Aktie
WKN DE: A3DB5F / ISIN: US03769M1062
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Apollo Global Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Apollo Global Management präsentiert in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,04 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 14,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,39 USD je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,29 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,36 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,94 USD, gegenüber 7,33 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 19,63 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 26,33 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Apollo Global Management Inc
Aktien in diesem Artikel
|Apollo Global Management Inc
|113,05
|6,20%
