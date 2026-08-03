Ausblick: Apollo Global Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Apollo Global Management wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,990 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Apollo Global Management in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,65 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,54 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,23 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 32,46 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at