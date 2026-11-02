Ausblick: Apollo Global Management präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Apollo Global Management veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Apollo Global Management noch ein Gewinn pro Aktie von 2,78 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Apollo Global Management in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,79 Milliarden USD im Vergleich zu 9,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,65 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,54 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 22,92 Milliarden USD, gegenüber 32,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net