Apollo Global Management Aktie
WKN DE: A3DB5F / ISIN: US03769M1062
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Apollo Global Management präsentiert Quartalsergebnisse
Apollo Global Management lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,90 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 179,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,680 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,04 Prozent auf 5,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Global Management noch 5,75 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 22,81 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 32,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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